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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Происшествия Свердловская область
загадочная смерть ребенка супругов Германских (2020) | Фото: личный архив

Паре из Екатеринбурга, у которой погиб усыновленный ребенок, дали по 9 лет тюрьмы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Гиле и Михаилу Германским. Чета усыновила семилетнего мальчика из детдома и он погиб при загадочных обстоятельствах. У несчастного были обнаружены признаки побоев.

Как рассказал Накануне.RU адвокат подсудимых, Гиле Германской дали 9 лет заключения в камере общего режима. Ее муж получил 9 лет и 10 месяцев строгого режима.

"Решение принималось с участием суда присяжных. Они заявили единогласно, что вина обоих подсудимых доказана и снисхождения они не заслуживают", - отметил Дмитрий Жикин.

комната, загадочная смерть ребенка супругов Германских(2020)|Фото: Накануне.RU

Загадочная смерть случилась летом 2018 года. Дело в отношении Германских возвращали на пересмотр после действий защитника пары, а Гила даже выходила на свободу.

Гила Германская(2020)|Фото: личный архив

Ранее наш корреспондент выезжал на место гибели мальчика в квартиру, находящуюся на улице Колхозников в Екатеринбурге, и разбирался в ситуации.

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Теги: ребенок, погиб, суд, приговор, Екатеринбург



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