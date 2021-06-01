01 Июня 2021
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Наука и техника За рубежом
Моделированние стыковки китайской космической станции с пилотируемым кораблём (2021) | Фото: baijiahao.cn

Китайские космонавты готовятся к полёту на свою орбитальную станцию

Китай собирается отправить космонавтов на собственную орбитальную станцию уже в июне. Экипаж начал интенсивную подготовку к полётам.
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"Жэньминь жибао" сообщает, что пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" отправится с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. В ходе пребывания на орбите планируется осуществить несколько выходов в открытый космос. На орбитальную станцию полетят три человека, там им предстоит пробыть около трёх месяцев. Как передают китайские СМИ, тренировки проходят 16 человек, таким образом будут подготовлены сразу несколько запасных экипажей.

Китайские лётчик-космонавты готовятся к отправке на орбитальную станцию(2021)|Фото: baijiahao.baidu.com

Подготовка китайского космонавта перед полётом к орбитальной станции(2021)|Фото: baijiahao.baidu.com

Основной модуль китайской космической станции удалось вывести на орбиту в апреле, а вот майский запуск грузового корабля "Тянхэ-2" прошёл не без трудностей — он откладывался дважды, хотя в итоге прошёл успешно. Подготовка пилотируемого полёта, как сообщается, идёт по плану.

Точная дата запуска пока неизвестна, но предполагается, что старт "Шэньчжоу-12" произойдёт в конце месяца — 25-го июня или позже, в преддверии июльских торжеств, посвящённых столетию Коммунистической партии Китая.

К 2025 г. заканчивается плановый срок эксплуатации МКС. Будущее международной орбитальной станции туманно — стороны отмечают, что устали от совместной работы. Не исключено, что в середине десятилетия именно китайская станция останется единственной из действующих.

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Теги: Китай, космическая станция, космонавты



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Ранее 29.04.2021 09:02 Мск Китай запустил на орбиту основной модуль своей будущей космической станции

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