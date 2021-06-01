Грузия открыла сухопутные границы для иностранцев

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы с соседними государствами. Теперь в страну можно въехать с территории всех соседних стран: России, Армении Турции и Азербайджана. Границы были "на замке" более года.

Правда, как напоминает "Спутник-Грузия", сухопутная граница России с Грузией закрыта изнутри. Пересекать ее могут члены экипажей самолетов граждане с видом на жительство, транзитные пассажиры, можно въезжать для ухода за родственниками. Выехать в Грузию из России наземным транспортом тоже можно только в экстренных случаях: для воссоединения с семьей, для ухода за больными родственниками, для лечения, в дипломатических целях.

Напомним, авиасообщение России с Грузией – регулярное и чартерное – было прекращено по инициативе российской стороны задолго до начала пандемии.