01 Июня 2021
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Областная клиническая больница Челябинска, скорая помощь (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Финансирование больниц снова "оптимизируют"

Размер финансирования больниц в рамках ОМС будет теперь зависеть от объемов специализированной медпомощи. Соответствующее постановление Правительства №682, подписанное 29 апреля, вступает в силу сегодня.
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Отныне больницы будут финансироваться в зависимости от объемов оказанной ранее медпопощи и своих "мощностей". Больше денег получат те больницы, которые смогут доказать свою "перспективность", то есть если, например, больница открыла новое отделение, закупила дорогостоящее оборудование и т.п.

На 2021-2023 гг. финансирование тоже было предусмотрено в зависимости от оказанных в 2019 году медицинских "услуг".

Бюджет здравоохранения в 2021 году вырос на 600 млрд рублей по сравнению с 2019 годом, но с учетом инфляции сократился на 3%. Труднодоступность медпомощи в условиях коронавируса спровоцировала резкий рост смертности в 2020 году - на 18%, или более чем на 320 тыс. человек.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева ранее заявила, что людям все чаще отказывают в медпомощи. При этом в 2020 году Россия опередила все страны Европы по общему росту смертности.

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Теги: здравоохранение, ОМС, больница



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