01 Июня 2021
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Общество В России
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В Общественной палате вновь предложили ввести в России отцовский капитал

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тысячи рублей.

Инициатива направлена заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.

Член общественной палаты предложил разработать новый федеральный проект "Многодетная страна" и включить его в национальный проект "Демография". В рамках нового проекта предлагается ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении третьего ребенка.

Напомним, идея не нова. В 2019 году члены комиссии Общественной палаты РФ предложили ввести "отцовский капитал" вдовесок к "материнскому", который будет направлен на стимулирование рождения третьих и последующих детей. По задумке авторов инициативы, выплаты в два раза превысят "материнский капитал" и пойдут на обеспечение экономической устойчивости и благополучия многодетной семьи – на развитие своего дела, покупку оборудования и скота для фермерского хозяйства, приобретение автомобиля.

В прошлом году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующего детей в семье, сообщает Regnum. По его словам, это станет дополнением к материнскому капиталу.

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Теги: отцовский капитал, общественная палата



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