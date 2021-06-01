01 Июня 2021
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Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

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Екатеринбург-Арена (2018) | Фото: Накануне.RU

Стадион "Екатеринбург-Арена" открыли для пробежек горожан

Начиная с сегодняшнего дня, 1 июня, стадион "Екатеринбург-Арена" стал доступен для пробежек жителей города.
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Как сообщается на официальном сайте стадиона, чтобы совершать пробежки, нужно оформить специальный пропуск. Сделать его можно на период от одного дня до одного месяца. С началом каждого нового месяца заявку на пропуск нужно будет обновлять.

Часы, доступные для пробежек – с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00. При этом можно выбрать оба временных интервала.

Вход на стадион осуществляется через гейт №4 с улицы Пирогова. Необходимо предъявить в оригинале документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт) и пройти процедуру досмотра на отсутствие опасных веществ и запрещенных предметов.

Напомним, что футбольный клуб "Урал", который проводит домашние матчи на "Екатеринбург-Арене", продолжит выступать в Российской Премьер-лиге и в будущем сезоне.

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Теги: Екатеринбург-Арена, пробежки, стадион



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