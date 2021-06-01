Кубань до сих пор не опубликовала результаты праймериз "ЕР"

Краснодарское отделение "Единой России" до сих пор не опубликовало даже предварительные итоги праймериз, которые прошли на минувшей неделе. Это уже привлекло внимание федерального руководства партии. Ранее один из основных претендентов на победу в предварительных выборах – действующий депутат Госдумы Константин Затулин – заявил о возможных фальсификациях на голосовании.

Накануне в штабе Затулина начали возмущаться: "Мало где борьба на праймериз была такой напряженной, как в Сочи. Видимо, итог оказался слишком неожиданным для тех, кто вчера оппонировал Затулину. Наверноe, поэтому итоги голосования никак не объявят".

При этом член регионального отделения "единороссов", сочинский журналист Виталий Игнатенко опубликовал у себя в Instagram данные о подсчете голосов (по которому получается, что он победил). "Только что получил результаты проведенного вчера предварительного голосования, по итогам которого наша команда одержала признанное рейтинговое первенство", - написал он.

"Сейчас к имеющимся цифрам прибавится результат электронного голосования, тогда всё может измениться вдруг, как по волшебству. И если в этом случае мы не можем знать и видеть своё волеизъявление воотчую, то в процессе живого голосования я чувствовал руку доверия каждого из вас и сегодня с благодарностью готов пожать её, говоря искреннее "Спасибо", - добавил кандидат (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).