Кубань до сих пор не опубликовала результаты праймериз "ЕР"

01 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Южный ФО
первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечетсвенниками Константин Затулин (2008) | Фото: tvc21.md

Кубань до сих пор не опубликовала результаты праймериз "ЕР"

Краснодарское отделение "Единой России" до сих пор не опубликовало даже предварительные итоги праймериз, которые прошли на минувшей неделе. Это уже привлекло внимание федерального руководства партии. Ранее один из основных претендентов на победу в предварительных выборах – действующий депутат Госдумы Константин Затулин – заявил о возможных фальсификациях на голосовании.

Накануне в штабе Затулина начали возмущаться: "Мало где борьба на праймериз была такой напряженной, как в Сочи. Видимо, итог оказался слишком неожиданным для тех, кто вчера оппонировал Затулину. Наверноe, поэтому итоги голосования никак не объявят".

При этом член регионального отделения "единороссов", сочинский журналист Виталий Игнатенко опубликовал у себя в Instagram данные о подсчете голосов (по которому получается, что он победил). "Только что получил результаты проведенного вчера предварительного голосования, по итогам которого наша команда одержала признанное рейтинговое первенство", - написал он.

"Сейчас к имеющимся цифрам прибавится результат электронного голосования, тогда всё может измениться вдруг, как по волшебству. И если в этом случае мы не можем знать и видеть своё волеизъявление воотчую, то в процессе живого голосования я чувствовал руку доверия каждого из вас и сегодня с благодарностью готов пожать её, говоря искреннее "Спасибо", - добавил кандидат (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: праймериз, единая россия, кандидаты, краснодарский край, константин затулин, виталий игнатенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети