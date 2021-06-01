Сменился управляющий директор Чусовского металлургического комбината

В Чусовом сменился управляющий директор металлургического комбината, сообщили Накануне.RU в "Объединённой металлургической компании".

Пост получил Азат Имамов. Новый руководитель приступил к работе 29 мая. Он будет совмещать две позиции – управляющего директора и директора по производству предприятия. Владимир Кирзнер, который возглавлял чусовской завод ОМК с 2015 г., уходит из компании.

Под руководством Азата Имамова завод в Чусовом продолжит выполнять инвестиционную программу, включающую проекты по строительству сортопрокатного производства и производства автокомпонентов, а также развивать направления по автоматизации, роботизации и цифровизации, клиентские сервисы, осваивать новые рынки сбыта.

Азат Имамов окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени Королева. Получил степень MBA в Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС по направлению "стратегический менеджмент и предпринимательство".

В арсенале нового руководителя – большой опыт работы на руководящих позициях в крупных международных холдингах – производителях автокомпонентов, таких, как "Delphi corporation" (Самара), "Джошкуноз Алабуга" (Татарстан). Руководил проектом по повышению производительности труда на машиностроительном предприятии в Калужской области. С февраля 2021 г. работает в команде "ОМК" директором по производству чусовского завода.