01 Июня 2021
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Наука и техника Свердловская область
стартап, графика (2020) | Фото: telegramm-kanal-pro-startapy-biznes-i-tehnologii

Фонд содействия инновациями подарит полмиллиона лучшему молодому стартаперу Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Умник", победитель которого сможет получить 500 тыс. руб. на развитие своей научной идеи. Полумиллионный грант учредил Фонд содействия инновациям. Принять участие в конкурсе может любой студент, аспирант или молодой ученый в возрасте от 18 до 30 лет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, стартап должен не только быть способным помочь в решении той или иной проблемы, но и обладать перспективой коммерческого использования. В связи с этим фонд готов поддержать любые идеи: от ресурсосберегающих технологий до медицины будущего.

"Каждый год мы получаем примерно 100 заявок от студентов и молодых ученых ведущих вузов региона. Наш конкурс хорошая возможность получить первые инвестиции и протестировать свою идею, увидеть плюсы и минусы проекта", - поясняет представитель Фонда содействия инновациям в Свердловской области Сергей Майзель.

Только с 2007 г. поддержку фонда получило свыше 600 молодых ученых Свердловской области. Среди них авторы 3D-визуализации снимков компьютерной томографии для диагностики заболеваний легких, создатель браслета для незрячих с функцией тактильной передачи шрифта Брайля и разработчик "беспилотника" для распыления удобрений в сельском хозяйстве. Общее количество рассмотренных предложений составляет 1,1 тыс.

Подать заявку для участия в конкурсе "Умник" можно на сайте Фонда содействия инновациям с 1 июня по 24 октября. Экспертная комиссия, в состав которой входят ученые, представители органов власти и бизнес-сообщества, в декабре выберет лучшие проекты для финансирования.

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Теги: Умник, фонд, конкурс, грант, стартап, Екатеринбург



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