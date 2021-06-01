Жительница Екатеринбурга устроила ДТП на электросамокате: ей грозит штраф

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности девушку, управлявшую электросамокатом без прав.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, она стала участницей ДТП на улице Московская: электросамокат столкнулся с "Ладой Веста", ехавшей по двору. В результате управлявшая им 20-летняя жительница Екатеринбурга получила травмы и была доставлена в больницу. Медики констатировали у нее ушибы, после чего оказали помощь и отпустили домой.

Как установили полицейские, самокат имеет электродвигатель номинальной максимальной мощностью более 0,35 кВт. Такие устройства относятся к мототранспортным средствам категории I, для управления ими необходимо наличие специального права категории М. При этом водитель обязан соблюдать правила дорожного движения, как если бы он управлял мототранспортом.

Со слов пострадавшей, электросамокат она приобрела два года назад, чтобы ездить на работу. Она пояснила, что в момент ДТП двигалась на первой передаче со скоростью 15 км/ч, а об обязательном наличии специального права не знала.

В итоге девушку привлекли по статье КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Также в отношении нее возбуждено административное производство за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения – за это может быть назначен штраф в 2 тысячи рублей.