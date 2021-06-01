Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня

Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в этих странах, передает Regnum.

Напомним, самолеты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.

На этом фоне глава МИД Сергей Лавров пообещал открытие Египта, но с этим направлением у российских властей до сих пор никакой конкретики нет.