Россияне выступили за привлечение заключенных к труду вместо мигрантов

Россияне не против, чтобы вместо мигрантов на смену мигрантам придут заключенные. Речь о замене в тех сферах экономики, где до последних лет трудились иностранные граждане, но с началом пандемии их приезд в Россию стал невозможен.

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наши соотечественники полагают, что такое отбывание наказания понравится и самим заключенным.

В целом идею с привлечением к труду заключенных поддерживает 71% опрошенных. Сторонники этого подхода полагают, что своим трудом заключенные смогут возместить ущерб пострадавшим от их действий, смогут "отработать" свои преступления, принесут пользу обществу, кроме того, - снизится нагрузка на госбюджет, из которого содержатся заключенные. Также это может помочь им заработать и помочь своим семьям, передает РБК.

В то же время 21% респондентов отрицательно относится к данной идее. И вот их аргументы: заключенные должны быть изолированы от общества, они не безопасны для окружающих; они будут плохо работать; эти рабочие места могут занять свободные люди. Около половины противников внедрения труда заключенных считают, что все будет зависеть от статьи, по которой осужден человек.

Опрос прошел 27 мая 2021 года, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Напомним, в мае идею об активном привлечении заключенных к труду в тех сферах, где обычно работают мигранты, высказал директор ФСИН Александр Калашников. "Мы реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия",— заявил Калашников. По мнению директора ФСИН, "спецконтингенту" надо построить общежития и предоставить рабочие места, решив, таким образом, трудовую проблему. Также глава ФСИН сообщил, что в страдающей от лесных пожаров Сибири планируется создать исправительный центр, в котором осужденные будут выращивать саженцы и сажать деревья. Он добавил, что спецконтингент можно привлекать к работе на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали.

Кстати, идею привлечения заключенных к строительству БАМа поддерживают и в РЖД. Магистраль уже помогают достраивать и расширять военные, но и с ними рабочих рук не хватает.