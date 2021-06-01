Названы лидеры по доходности среди негосударственных пенсионных фондов РФ

НПФ "Будущее" вошел в число лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года. Об этом сообщил "Коммерсант". Доходность большинства российских НПФ составила лишь 1–3,5% годовых. В свою очередь, для так называемых "молчунов", чьи пенсионные накопления перешли в управление государственной УК ВЭБ.РФ, предварительные результаты инвестирования составили 3,1 % годовых.

Только два крупнейших фонда страны смогли превысить эти показатели. Среди лидеров - НПФ "Будущее", заработавший для своих клиентов 5,3% годовых.

Сегодня активы НПФ "Будущее", увеличившись за 2020-й год на 4%, составляют 281,4 млрд руб. Обязательства перед застрахованными лицами, вкладчиками и участниками – 258,4 млрд руб. Превышение активов над обязательствами - более чем 23 млрд руб.

"ГК "Регион" объявила о полном и успешном выполнении плана по восстановлению финансовой устойчивости своей "дочки" - НПФ "Будущее". Фонд демонстрирует очевидный рост доходности, и уже выбился по этому показателю в число лидеров рынка. Стресс-тесты Центробанка мы прошли на уровне 95%. Это позволяет фонду выполнять все принятые на себя пенсионные обязательства", - рассказала председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова.