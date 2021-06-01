Девочка, раненная на Химмаше, остается в тяжелом состоянии

9-летняя девочка, которую 30 мая на Бородиной ранил химмашевский стрелок, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

"Состояние тяжелое, стабильное", - пояснил собеседник агентства.

Он также подтвердил, что на сегодняшний день не планируется привлекать к ситуации московских специалистов или перевозить ребенка в столицу.

Напомним, что во время обстрела девятилетняя девочка находилась в машине вместе с отцом и ждала маму из магазина. Одна из пуль попала в автомобиль, и ребенок получил ранение в живот. После госпитализации ей удалили часть кишечника. Пуля также задела позвонки.

Как сообщает Telegram-канал "Baza", ребенка ввели в искусственную кому, однако Константин Шестков не подтвердил Накануне.RU данную информацию. До этого он сообщил, что девочку прооперировали в областной детской клинической больнице №1, и сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Устроившим стрельбу из балкона квартиры в Екатеринбурге оказался экс-полицейский Сергей Болков. Вчера Чкаловский районный суд отправил 48-летнего мужчину на два месяца под стражу. При этом ему переквалифицировали статью с "покушения на малолетнего" и с "покушения на сотрудника правоохранительных органов" на "покушение на двух лиц".