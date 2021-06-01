Экс-директора "Открытой России" задержали и допросили в качестве подозреваемого

Бывшего директора признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту.

По последним данным, следователи уже допросили его в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. Также сообщалось об обыске в квартире Пивоварова в Санкт-Петербурге.

Как заявила "Интерфаксу" юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова, дело было возбуждено 29 мая.

Расследованием занимается Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Пивоваров, вероятно, будет доставлен в Краснодар, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Утром оперативные мероприятия и обыски начались у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, на даче политика Дмитрия Гудкова тоже проводят обыски. Коме того, обыски идут у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России".

Напомним, организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского. 27 мая Пивоваров объявил, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность. Все отделения в регионах ликвидируют, членство всех участников аннулируется.