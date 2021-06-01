Свердловские врачи будут получать ежегодные губернаторские премии

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев учредил ежегодные премии для работников системы здравоохранения Свердловской области и волонтеров-медиков. Губернатор подписал соответствующий указ.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, премии будут присуждаться в 10 номинациях. Среди них – "На переднем крае", "За верность профессии", "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" и другие.

Всего учреждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая, 22 премии II степени – по 220 тысяч рублей и III степени – по 160 тысяч рублей. Выдвигать соискателей будут медицинские коллективы, а определит лауреатов специальная конкурсная комиссия, созданная минздравом.

Стоит отметить, что премии в сфере здравоохранения учреждены в Год медицинского работника, объявленный губернатором Евгением Куйвашевым.