Медведев: Со временем в России будет две-три крупные партии

Экс-президент РФ, председатель партии "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что со временем в стране будет две-три крупные партии.

По словам политика, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в Госдуме в результате невозможно прийти к консенсусу. "Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики", - сказал Медведев.

При этом он вспомнил, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон, пишет "Коммерсант".

Ранее Медведев заявил, что в партийных праймериз приняли участие 11 млн россиян, участвовало 5,5 тыс. кандидатов средний конкурс составил 13 человек на место. Отбирались кандидаты как на думские, так и на местные выборы.