01 Июня 2021
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Политика В России
Заявление Дмитрия Медведева по ситуации в Хабаровске (2020) | Фото: Дума ТВ

Медведев: Со временем в России будет две-три крупные партии

Экс-президент РФ, председатель партии "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что со временем в стране будет две-три крупные партии.

По словам политика, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в Госдуме в результате невозможно прийти к консенсусу. "Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики", - сказал Медведев.

При этом он вспомнил, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон, пишет "Коммерсант".

Ранее Медведев заявил, что в партийных праймериз приняли участие 11 млн россиян, участвовало 5,5 тыс. кандидатов средний конкурс составил 13 человек на место. Отбирались кандидаты как на думские, так и на местные выборы.

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Теги: Медведев, партии, выборы



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