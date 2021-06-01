Избранным россиянам будут устанавливать повышенную пенсию

Повышенный размер пенсии россиянам, проживающим в ряде северных регионах, будет устанавливаться по заявлению с 1 июня.

Как говорится на сайте Пенсионного фонда РФ, гражданин должен раз в год подтверждать свое фактическое место проживания для получения выплаты. До 1 июня действовал упрощенный порядок, введенный из-за эпидемии коронавируса, по которому заявление подавать было не нужно.

Также северяне старше 80 лет имеют право на повышение вдвое фиксированной выплаты к пенсии. В текущем году ее размер, с учетом районного коэффициента, составляет 9 066,72 рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, работающие пенсионеры остаются без индексации. Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, предлагавших вернуть индексацию для этой группы пенсионеров. Ни один закон не получил голосов "Единой России", а значит – был обречен.