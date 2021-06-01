Медведев: отношения РФ и Запада за последние годы катастрофически ухудшились

Отношения Москвы с западными странами, среди которых США и страны Евросоюза, за последние годы катастрофически ухудшились.

Как сообщил экс-президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, это случилось не по инициативе России.

По его словам, России нужны "устойчивые, добрые, добрососедские, взаимовыгодные отношения с Европейским союзом и с Соединенными Штатами Америки, со всеми другими странами". По его оценке, эта напряженность плохо сказывается на общей ситуации в мире.

Медведев считает, что России и Западу "нужно выходить на какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества", пишет "Коммерсант".

Ранее Медведев сообщил, что Россия и Америка за несколько последних лет перешли от соперничества к конфронтации и, по сути, вернулись к состоянию холодной войны. К нестабильности ведут все используемые США инструменты: