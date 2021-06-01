Законопроект о защите пенсионных резервов могут внести в Госдуму на днях

Разрабатываемый Центробанком проект закона о гарантировании пенсионных резервов - средств, сформированных за счет добровольных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, может быть внесен на рассмотрение депутатов Госдумы на этой неделе, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ожидается, что средства будут защищены в пределах 1,4 млн рублей, однако точная сумма пока обсуждается. При этом гарантия будет распространяться на уже имеющиеся на счетах россиян средства, за исключением тех случаев, где фонд является только оператором, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, российская пенсионная система не рассчитана на наследование пенсий, так как средства тех, кто умер через короткий период после наступления пенсионного возраста, идут на выплаты пенсий другим россиянам. Механизм, предложенный депутатами Госдумы, может привести к разорению Пенсионного фонда.