Зеленский увидел угрозу в создании союзного государства

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять угрозу для его страны.

"Они могут включить туда [в интеграционные процессы] оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский. "С этой стороны мы видим опасность для нас - вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией", - отметил украинский лидер газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, 43% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ. 43% услышали о создании Союзного государства России и Белоруссии впервые.

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