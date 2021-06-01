01 Июня 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлота" отчитался об убытке в первом квартале

Группа компания "Аэрофлот" в первом квартале текущего года показала чистый убыток, который составил 25,1 млрд руб. по МСФО.

Годом ранее этот показатель составлял 22,5 млрд руб. Убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,8%.

Выручка в первом квартале снизилась на 39% и составила 75,49 млрд руб. Пассажиропоток на рейсах упал на 34%, до 7,37 млн человек, а международный пассажиропоток уменьшился на 80%, пишет "Коммерсант".

Напомним, по итогам 2020 года чистый убыток группы компаний "Аэрофлот" превысил 123 млрд руб. против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. в 2019 году.

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Теги: Аэрофлот, авиакомпании



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Ранее 11.03.2021 01:06 Мск "Аэрофлот" отчитался об убытке по итогам 2020 года

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