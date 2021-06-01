Россия возобновляет авиасообщение с 9 странами

Российский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 разрешил со 2 июня возобновить авиасообщение с Великобританией.

Как следует из сообщения правительства РФ, с 10 июня также разрешат полеты еще в восемь стран - Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию. При этом продлен запрет на полеты в Турцию и Танзанию.

Кроме того, Россия с 10 июня увеличит число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Белоруссию и Германию. Будет возобновлены рейсы по маршруту Москва - Мюнхен.

Напомним, самолёты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.