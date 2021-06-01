Адвокат Сапеги заявил о ее панических атаках

Гражданка России София Сапега, которая арестована в Белоруссии после вынужденной посадки лайнера компании Ryanair в Минске, периодически испытывает панические атаки.

Об этом заявил ее адвокат Александр Филанович. По его словам, девушка справляется с паникой и не жалуется. "Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает",— отметил правохзащитник, передает "Интерфакс".

Следственные органы Белоруссии 31 мая не предъявили, как ожидалось, обвинения гражданке России Софии Сапеге.

Следственные действия продолжатся 1 июня.