01 Июня 2021
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Политика В России
Николай Патрушев (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В России допустил силовой ответ на недружественные действия против страны

Россия может ответить на недружественные действия других, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, это могут быть как экономические, так и силовые меры. Такие варианты предусмотрены в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности. Как следует из нового документа, Россия стремится повысить предсказуемость и безопасность в международной сфере, отметил Патрушев, сообщает "Российская газета".

Ранее правительство утвердило список недружественных РФ стран. В перечень вошли только две страны: США и Чехия.

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Теги: Патрушев, Совбез



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Ранее 14.05.2021 19:11 Мск Правительство утвердило список недружественных РФ стран: в него вошли Чехия и США

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