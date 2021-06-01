01 Июня 2021
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Макрон и Меркель потребовали объяснений в связи с информацией о шпионаже

Глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что ожидает информации от властей США и Дании после публикации о прослушивании телефонных разговоров ведущих европейских политиков.

Макрон назвал такое поведение союзников "неприемлемым". "Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий",— сказал лидер Франции. При этом Меркель указала, что "может только согласиться" со сказанным, передает "Коммерсант".

Ранее европейские СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве со службой военной разведки Дании шпионило за политиками и чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Таким образом, за 2012-2014 годы удалось перехватить данные о Меркель и прочих европейских лидерах. Отмечается, что США предоставлялся доступ на специальную станцию возле Копенгагена, оттуда осуществлялась прослушка.

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Теги: Макрон, Меркель, США, слежка



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Ранее 31.05.2021 09:57 Мск Данию уличили в помощи АНБ США в слежке за Меркель и Штайнмайером

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