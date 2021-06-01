Макрон и Меркель потребовали объяснений в связи с информацией о шпионаже

Глава Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что ожидает информации от властей США и Дании после публикации о прослушивании телефонных разговоров ведущих европейских политиков.

Макрон назвал такое поведение союзников "неприемлемым". "Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий",— сказал лидер Франции. При этом Меркель указала, что "может только согласиться" со сказанным, передает "Коммерсант".

Ранее европейские СМИ сообщили, что Агентство национальной безопасности США в сотрудничестве со службой военной разведки Дании шпионило за политиками и чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Таким образом, за 2012-2014 годы удалось перехватить данные о Меркель и прочих европейских лидерах. Отмечается, что США предоставлялся доступ на специальную станцию возле Копенгагена, оттуда осуществлялась прослушка.