Стало известно о подготовке совещания Мантурова с металлургами

1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров проведет совещание с представителями металлургических компаний России, сообщает РБК.

На нем планируется обсудить цены на металлопродукцию. В совещании ожидается участие совладельца "Северстали" Алексея Мордашова, совладельца "Норникеля" Владимира Потанина и других бизнесменов.

Информация о совещании появилась после того, как первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что компании должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб., полученных за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Первый вице-премьер снова "взялся" за металлургических гигантов, сказав, что те "нахлобучили" бюджет России, и теперь им грозит повышение налогов. Кстати, уже прозвучали оценки, что падение котировок металлургов вроде бы обошлось последним ровно в половину требуемой вице-премьером суммы – порядка 50 млрд руб.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.