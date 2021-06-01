01 Июня 2021
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Экономика В России
Алексей Мордашов (2020) | Фото: forbes.ru

Стало известно о подготовке совещания Мантурова с металлургами

1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров проведет совещание с представителями металлургических компаний России, сообщает РБК.
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На нем планируется обсудить цены на металлопродукцию. В совещании ожидается участие совладельца "Северстали" Алексея Мордашова, совладельца "Норникеля" Владимира Потанина и других бизнесменов.

Информация о совещании появилась после того, как первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что компании должны вернуть в бюджет около 100 млрд руб., полученных за счет повышения цен на внутреннем рынке.

Первый вице-премьер снова "взялся" за металлургических гигантов, сказав, что те "нахлобучили" бюджет России, и теперь им грозит повышение налогов. Кстати, уже прозвучали оценки, что падение котировок металлургов вроде бы обошлось последним ровно в половину требуемой вице-премьером суммы – порядка 50 млрд руб.

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Теги: Мантуров, металлурги, металл



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