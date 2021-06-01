Ничего не происходит: Пригожин высказался о ситуации с Конюшенным двором

Бизнесмен Евгений Пригожин выступил за сохранение исторического облика Конюшенного ведомства в Петербурге.

Мнением предпринимателя о дальнейшей судьбе исторического здания поинтересовались журналисты издания Live 24.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала ответ Пригожина - бизнесмен считает, что внешний облик исторических зданий не должен подвергаться изменениям, в каком бы состоянии они ни находились. Состояние Конюшенного ведомства сегодня очень далеко от идеального.

«То, что там ничего не делалось 20 лет — не самое главное, там ничего не происходит и сейчас. Только баннеры меняют и то с опозданием на несколько лет», - заметил предприниматель.

Через некоторое время, посетовал он, наши потомки могут недосчитаться многих памятников, и только Эрмитажу ничего не грозит. Напомним, Пригожин уже предлагал городским властям выставить Конюшенное ведомство на торги, чтобы тем самым сохранить здание.