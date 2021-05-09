"С великим праздником!" В Екатеринбурге выступили Ваенга и Агутин

В Екатеринбурге состоялся главный концерт, приуроченный к 9 мая.

В Историческом сквере выступили Елена Ваенга и Леонид Агутин - они приехали на Урал по приглашению Русской медной компании. Музыкально-театрализованная постановка называлась "За миг до войны" и в стихах и песнях рассказывала о мирных днях лета 1941 года.

"Поздравляю нас с большим великим праздником, который совершенно точно в наших генах перетечет в наших детей, в наших внуков", - сказала Елена Ваенга.

А Леонид Агутин отметил, что на самом деле с войны прошло не так много поколений. "Мой папа ещё помнит, как немцы приходили в Воронеж и уходили из него", – сказал он.

Концертная программа продолжила историческую цепочку предыдущих лет. С 2017 года РМК показала три постановки: "Победный салют", "Победная весна" и "Знамя Победы".