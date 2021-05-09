"Правдивая история о прототипе Штирлица". На Урале открылась выставка о Кузнецове

В историческом парке "Россия – моя история" при поддержке Фонда святой Екатерины и РМК открылась новая экспозиция, посвященная уральскому разведчику, настоящей легенде времен Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову. Окунуться в историю жизни Героя Советского Союза жителям Екатеринбурга помогли мультимедийные технологии, благодаря которым было создано одно из самых современных и технически совершенных музейных пространств, аналогов ему нет ни на Урале, ни в России.

Николай Кузнецов - сотрудник внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса, а сегодня Кузнецова называют прототипом Штирлица. Экспозиция полностью погружает своих гостей в историю разведчика с помощью современных световых, звуковых и VR-технологий, а о своих истории и военном пути гостям выставки расскажет сам уральский разведчик через голографическое изображение.

Николая Кузнецова сыграл итальянский актер театра и кино, уроженец Москвы Павел Зелинский. Фильм состоит из двух серий и длится 18 минут. Посетители выставки также могут ознакомиться с линией жизни героя СССР через интерактивную памятную стену. Для этого необходимо нажать на локацию, изображённую на карте, после чего откроется биографическая информация о профессиональном пути разведчика в данном населенном пункте.

Узнать о ранних годах Николя Кузнецова можно и благодаря трем интерактивным книгам: "Корни", "Взлет" и "Легенда", каждая из страниц которой наполнена не только историческими фото и фактами, но и аудио-сопровождением, передающим читателям голос времён.

"Это уже вторая выставка, посвященная Николаю Кузнецову, и мне кажется, что она более компактная и ясная. Выставки замечательная. Эта выставка - это защита разведчика. В последнее время в интернете можно найти такие мифы, совершенно нелепые, оскорбительные для героя. А это - отстаивание правды", - поделилась своими впечатлениями племянница разведчика Елена Сакныне.

Особенно интересна выставка будет детям, которые смогут лично попрактиковаться в языке морзе на портативной рации радио-передачи, испробовать "Лукин глаз" для для знакомства с историей оружия и прочего оборудования, которым пользовался разведчик при выполнении секретной разведывательной диверсионной миссии в тылу врага.

Выставку "Николай Кузнецов. Человек-легенда" готовил весь творческий коллектив и приглашенные эксперты парка "Россия моя история" на протяжении двух лет. Экспозиция приурочена ко Дню Победы, а ее создание взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский. Кроме этого, специально для выставки было рассекречено несколько писем Николая Кузнецова, в том числе, его письмо 1942 года к брату – Виктору Кузнецову.

На открытие выставки выступил российский актер театра и кино, певец Дмитрий Дюжев, исполнив для представителей силовых служб и гостей песню "Журавли".

"Я бывал в Европе на мультимедийных выставках. И сегодня в Екатеринбурге, у себя на родине - в России, я увидел высокого качества дело людей не равнодушных. Это мастерство, талант художников, историков, которые предвосхищают твои ожидания. Попадаешь в атмосферу, к которой не можешь быть равнодушным: она дарит приветствие себя как гостя, как участника дней жизни Николая Кузнецова, участника дней Великой Отечественной войны", - рассказал Дюжев.

Переносить проект пока не собираются: он станет постоянной экспозицией для жителей уральской столицы. Посетить её можно в любой день (кроме понедельника) начиная с 10 мая с 11.00 до 20.00. Экскурсии проводятся по предварительной записи. Билеты для взрослых стоят 300 руб., для детей, пенсионеров и льготников - 100 руб., а также в музее проводятся бесплатные экскурсии для школьных групп.

"То, что это выставка выполнена в мультимедийном формате, несомненно, вызовет интерес среди детей. Очень легкая подача исторических фактов. То, что делают наши промышленники, предприниматели, чтобы мы сохранили память о тех страшных событиях, чтобы мы воспитывали молодёжь в духе патриотизма - только в этом случае наша страна может рассчитывать на светлое будущее. Если мы не будем помнить прошлого, то будущего для нашей страны, конечно, не будет", - подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.