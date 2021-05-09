10 Мая 2021
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Парад Победы в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге: не обошлось без Глацких и попов с колоколами

В уральской столице состоялся парад войск Екатеринбургского гарнизона. По главной Площади 1905 года торжественно прошли более двух с половиной тысяч военных. Корреспонденты Накануне.RU наблюдали за традиционным смотром военной мощи, приуроченным в этот раз к 76-й годовщине победы Красной Армии над фашизмом.

Поступь солдат и курсантов стала слышаться по площадной брусчатке чуть ранее десяти часов утра. Традиционно сначала прошла пехота, следом за ней наземная военная техника. По небу Екатеринбурга пролетела авиация. Также в Екатеринбурге впервые в параде приняли участие всадники на лошадях. Военные на скакунах несли знамена воинских частей.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Диктор громко оглашал всем присутствующим (в основном тем, кто находился на трибуне, потому что доступ обычных граждан к месту парада был сильно ограничен) названия идущих подразделений.

Парад открыла почетная рота караула Центрального военного округа. За ней мерно шел расчет Кадетского корпуса, а также воспитанники местного кадетского училища.

Принимали участие в параде и делегации управления Центрального военного округа. Браво прошелся парадный расчет офицеров четырнадцатой армии, 18-й отдельной бригады. Публике явились и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Мерно вышагивали подразделения военной полиции, противопожарной полиции.

Отдельный интерес вызвал женский эшелон Уральской академии МЧС. Воспитанники Уральского юридического института надели одежду матросов времен Великой Отечественной.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Также принимали участие в параде и бойцы Росвардии и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

Не обошлось на параде и без представителей церкви. Священники резво били в колокола.

Для того, чтобы почтить память погибших в войне, была объявлена минута молчания.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Затем в дело вступила военная техника: глазам присутствующих предстали БТР-40, автомобиль – полуторка ГАЗ "АА", боевая машина БМ-14.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

По площади проехались танки Т-72 разных модификаций, а также танк Т-80 БВ и бронетранспортеры. Всех восхитили установки "Град", знаменитые "Тополя" и "Тайфуны".

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Часть жителей, активно рвавшихся на парад, как мы уже упоминали, так и не пустили за оцепление. Но, тем временем, в "випке" оказалась, например, экс-чиновница Ольга Глацких. Отвечать на вопросы корреспондента нашего СМИ о корнях своих привилегий автор фразы "государство не просило вас рожать" отказалась и даже отвернулась.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Тем временем, зрелища продолжались.

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа показывали сцены из основных этапов войны. Одежда на артистах была максимально приближена к реальности того времени: пилотки, шапки-ушанки, ватники и брюки галифе.

Также в театрализованных представлениях показали форму фашисткой Германии. Несмотря на инсталляцию, этот момент вызвал вопросы у ряда представителей общественности. Да и ветеранам войны, сидящим на трибуне, явно не совсем приятно было смотреть на столь детализированную форму врага.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга отметил, что все это лишь часть представления и не более. "Это элемент спектакля. И историческая реконструкция", - отметил Илья Марков.

Мэр также не увидел в этом ничего плохого.

"Это задумка режиссера. Мне сложно об этом говорить. Вообще задумка режиссера была в том, чтобы показать силу русского оружия и русских солдат. Люди, которые в форме солдат Вермахта, были побеждены. У меня такие чувства возникли", - резюмировал Орлов.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

На мероприятии побывали и выступили с речами руководители УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга - полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Слава Богу, что парад вообще состоялся. Ветераны здесь, волонтеры. Волонтеры, кстати, трижды тесты сдавали на коронавирус. Ветераны ждут этого праздника всегда. Они живут ради него. Их все меньше и меньше. Были очень сложные переговоры с Роспотребнадзором. У нас вот тут солнце в Екатеринбурге и тепло, а в Москве дождь", - сказал в беседе с Накануне.RU градоначальник Алексей Орлов.

Полномочный представитель президента также пообщался с журналистами.

"Мы способны выстоять и мобилизоваться в самый короткий промежуток времени и решить проблемы и задачи. Пандемия коронавируса это показала. Что касается моей семьи, то она не исключение. Часть родных прошли всю войну. То же самое и родные моей жены. 9 мая - это один из мощнейших праздников в нашей стране. Более 80% россиян в соцопросах говорят, что это самый важный праздник в истории. Прекрасная строевая подготовка была показана сегодня. День Победы - это святой день. Все на параде впечатлило меня", - заключил Владимир Якушев.

После пролета военной авиации парад завершился.

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Парад Победы в Екатеринбурге: не обошлось без Глацких и попов с колоколами

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Теги: Парад победы, Екатеринбург



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