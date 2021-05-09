Парад Победы в Екатеринбурге: не обошлось без Глацких и попов с колоколами

В уральской столице состоялся парад войск Екатеринбургского гарнизона. По главной Площади 1905 года торжественно прошли более двух с половиной тысяч военных. Корреспонденты Накануне.RU наблюдали за традиционным смотром военной мощи, приуроченным в этот раз к 76-й годовщине победы Красной Армии над фашизмом.

Поступь солдат и курсантов стала слышаться по площадной брусчатке чуть ранее десяти часов утра. Традиционно сначала прошла пехота, следом за ней наземная военная техника. По небу Екатеринбурга пролетела авиация. Также в Екатеринбурге впервые в параде приняли участие всадники на лошадях. Военные на скакунах несли знамена воинских частей.

Диктор громко оглашал всем присутствующим (в основном тем, кто находился на трибуне, потому что доступ обычных граждан к месту парада был сильно ограничен) названия идущих подразделений.

Парад открыла почетная рота караула Центрального военного округа. За ней мерно шел расчет Кадетского корпуса, а также воспитанники местного кадетского училища.

Принимали участие в параде и делегации управления Центрального военного округа. Браво прошелся парадный расчет офицеров четырнадцатой армии, 18-й отдельной бригады. Публике явились и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Мерно вышагивали подразделения военной полиции, противопожарной полиции.

Отдельный интерес вызвал женский эшелон Уральской академии МЧС. Воспитанники Уральского юридического института надели одежду матросов времен Великой Отечественной.

Также принимали участие в параде и бойцы Росвардии и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

Не обошлось на параде и без представителей церкви. Священники резво били в колокола.

Для того, чтобы почтить память погибших в войне, была объявлена минута молчания.

Затем в дело вступила военная техника: глазам присутствующих предстали БТР-40, автомобиль – полуторка ГАЗ "АА", боевая машина БМ-14.

По площади проехались танки Т-72 разных модификаций, а также танк Т-80 БВ и бронетранспортеры. Всех восхитили установки "Град", знаменитые "Тополя" и "Тайфуны".

Часть жителей, активно рвавшихся на парад, как мы уже упоминали, так и не пустили за оцепление. Но, тем временем, в "випке" оказалась, например, экс-чиновница Ольга Глацких. Отвечать на вопросы корреспондента нашего СМИ о корнях своих привилегий автор фразы "государство не просило вас рожать" отказалась и даже отвернулась.

Тем временем, зрелища продолжались.

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа показывали сцены из основных этапов войны. Одежда на артистах была максимально приближена к реальности того времени: пилотки, шапки-ушанки, ватники и брюки галифе.

Также в театрализованных представлениях показали форму фашисткой Германии. Несмотря на инсталляцию, этот момент вызвал вопросы у ряда представителей общественности. Да и ветеранам войны, сидящим на трибуне, явно не совсем приятно было смотреть на столь детализированную форму врага.

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга отметил, что все это лишь часть представления и не более. "Это элемент спектакля. И историческая реконструкция", - отметил Илья Марков.

Мэр также не увидел в этом ничего плохого.

"Это задумка режиссера. Мне сложно об этом говорить. Вообще задумка режиссера была в том, чтобы показать силу русского оружия и русских солдат. Люди, которые в форме солдат Вермахта, были побеждены. У меня такие чувства возникли", - резюмировал Орлов.

На мероприятии побывали и выступили с речами руководители УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга - полпред Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

"Слава Богу, что парад вообще состоялся. Ветераны здесь, волонтеры. Волонтеры, кстати, трижды тесты сдавали на коронавирус. Ветераны ждут этого праздника всегда. Они живут ради него. Их все меньше и меньше. Были очень сложные переговоры с Роспотребнадзором. У нас вот тут солнце в Екатеринбурге и тепло, а в Москве дождь", - сказал в беседе с Накануне.RU градоначальник Алексей Орлов.

Полномочный представитель президента также пообщался с журналистами.

"Мы способны выстоять и мобилизоваться в самый короткий промежуток времени и решить проблемы и задачи. Пандемия коронавируса это показала. Что касается моей семьи, то она не исключение. Часть родных прошли всю войну. То же самое и родные моей жены. 9 мая - это один из мощнейших праздников в нашей стране. Более 80% россиян в соцопросах говорят, что это самый важный праздник в истории. Прекрасная строевая подготовка была показана сегодня. День Победы - это святой день. Все на параде впечатлило меня", - заключил Владимир Якушев.

После пролета военной авиации парад завершился.