Жители столицы ЦАР проводят марши в поддержку России

Жители Центральноафриканской Республики поблагодарили Россию за оказанную поддержку в борьбе с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Граждане страны вышли на митинги, чтобы выразить благодарность Москве, а также предъявить претензии действующим на территории республики международным организациям.

В столице страны городе Банги 7 мая прошла демонстрация, в которой приняли участие более двух тысяч человек. Мероприятие было организовано молодежным крылом правящей партии «Движение объединенные сердца» (MCU).

Участники акции выразили недовольство распространением фейков об армии ЦАР и российских инструкторах. Недавно французская радиостанция RFI выпустила псевдорасследование о неких инцидентах, к которым якобы могут иметь отношение российские специалисты, обучающие местных военных.

«Публикация статьи в RFI является частью разработанной информационной кампании, направленной на дестабилизацию ЦАР. Россия помогла создать независимую армию, которая теперь способна защитить страну и население от внешних и внутренних врагов», – заявил один из участников массовой акции.

Аналогичное мероприятие прошло в Банги и 8 мая. На этот раз митинг был организован ассоциацией AZIMUT. Акцию провели возле центрального стадиона. Люди поблагодарили Россию за оказанную республике помощь. Свое мнение выразил Джослин Кобадобо, генеральный секретарь AZIMUT.

«Мы идем, чтобы выразить нашу благодарность за все те усилия, которые Россия приложила для возвращения мира в нашу страну. Нет ничего важнее мира. Если его нет, мы не можем спокойно жить. Теперь люди ходят на работу, дети посещают школы, рабочие вернулись в поля. Вот почему мы благодарны России и президенту Туадера, который привел эту помощь», – заявил он.

Жители ЦАР участвовали в митингах, так как своими глазами видят, каких успехов добилась страна благодаря содействию Москвы. Обученная российскими инструкторами, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», местная армия смогла дать отпор действующим на территории республики вооруженных группировкам и вернуть под контроль правительства большую часть территории страны.