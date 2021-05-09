09 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Парад в Верхней Пышме (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Калейдоскоп парадов: Верхняя Пышма празднует День Победы

Празднование Дня Победы прошло в Верхней Пышме. Здесь состоялся военный парад, а более ста пар из студентов приняли участие "Вальсе Победы".

В пешем строю по Успенскому проспекту прошли военнослужащие Центрального военного округа, подразделение отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова бригады, подразделение спецназа Росгвардии, рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского училища, юнармейцы и кадеты Верхней Пышмы.

Изюминкой парада стали почти четыре десятка единиц раритетной военной техники. Впервые в парадной колонне восстановленные тяжелые танки ИС-3 и КВ-1, американская зенитная установка М-16, мотоциклы ТИЗ, а также грузовой автомобиль с звукоулавливающей станцией. Механизированная колонна сформирована из экспонатов выставочного центра "Парадный расчет" музейного комплекса УГМК.

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

В этом году жители и гости Медной столицы Урала получили уникальную возможность увидеть на улицах города легендарную историю советских парадов переломной для нашей страны эпохи. В этом своеобразном калейдоскопе через призму исторической техники разных лет можно было увидеть целую череду парадов – от довоенных до знаменитого парада в Берлине в сентябре 1945 года.

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

На командирских местах боевых машин сегодня были герои России Роман Шадрин, Олег Касков и Дамир Юсупов.

Завершилось шествие 9 мая в Верхней Пышме в небе – жители и гости Верхней Пышмы смогли увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении пилотажной группы "Реакторы" на двух реактивных учебно-тренировочных самолетах L 29 Delfin.

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Накануне.RU

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Как сообщили в пресс-службе УГМК, празднование 9 мая в Верхней Пышме посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин и другие.

"Это самый главный праздник страны! – обратился к собравшимся генеральный директор УГМК Андрей Козицын. К сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше. Они уходят, но те, кто есть, кто сегодня с нами – мы должны о них помнить, видеть, смотреть на них, и даже если они говорят очень тихо, пытаться расслышать и услышать самое главное – то, что они говорят. Потому что пока есть память, пока эта память передаётся через тех людей, которые с нами, не все потеряно для наших детишек, они все видят, они это запомнят. Потому что это наше будущее, без памяти о войне и воинах-победителях наша страна не будет иметь право на жизнь!"

Андрей Козицын(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Парад в Верхней Пышме(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Калейдоскоп парадов: Верхняя Пышма празднует День Победы

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Теги: парад, Андрей Козицын, УГМК



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