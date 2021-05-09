"Антисоветская мешанина". Минпросвещения ведет проверку школьных программ по истории

В колледжах и школах идет проверка программ обучения истории на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне, об этом заявил РИА "Новости" министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что учебники по истории часто недостаточно подробно рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, например, в некоторых отсутствует упоминание о Сталинградской битве или этому уделено слишком мало внимания.

Вскоре выяснилось, что учебник, который критиковал президент, нашли, им оказался учебник "История России и мира" для 11 класса под редакцией Волобуева. При этом в министерстве отметили, что по этому пособию 2013 года не учат в школах, однако преподают в некоторых колледжах.

Известный историк Евгений Спицын рассказал Накануне.RU, что проблема вызвана отсутствием методологии преподавания: "В учебниках мешанина советская и антисоветская, а больше антисоветская мешанина, конечно. Вы сначала определитесь вообще в методологии преподавания истории, а потом уже пишите учебники. В советской школе все-таки в основу образования была положена методология, не только гуманитарного, но и всего естественно-научного - научное познание мира".

По его словам, чиновники до конца не решили, что же в 11 классе преподавать, поэтому новый учебник для 11 класса не создали. "То есть для средней школы, для десятого класса новые учебники по новому ИКСу появились, а по 11 классу нет, потому что они до сих пор спорят - что же изучать в 11 классе. Сошлись пока на том, что надо изучать обобщенный курс, а поскольку конкурс на написание нового учебника не объявляли, то и взяли старый учебник Волобуева", - полагает Евгений Спицын.