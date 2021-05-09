Глава минздрава Омской области, возможно, пропал в лесу

Глава омского регионального минздрава Александр Мураховский, предположительно, пропал в лесу во время охоты.

В Большеуковском районе двое суток ищут мужчину 1971 г.р., по сообщению полиции, он уехал на квадроцикле в лес с охотбазы в деревне Поспелово и не вернулся. Знакомые искали его самостоятельно около суток и только после этого обратились в полицию.

По данным источников издания "Омск Здесь", пропавшим может быть 49-летний министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. В самом ведомстве пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось о смерти двух омских медиков, которые оказали помощь Алексею Навальному летом 2020 года. Мураховский также возглавлял больницу, где лечили оппоцизионера после предполагаемого отравления.