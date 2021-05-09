В Петербурге девелоперов вынуждают строить социальные объекты безвозмездно

К 2025 году Смольный собирается выкупить у девелоперов 49 социальных объектов общей стоимостью 33 млрд рублей. Об этом рассказал глава комитета по экономике Валерий Москаленко.

О сумме инвестиций застройщиков в реализацию социальной инфраструктуры власти не сообщили. Между тем в прошлом году компании безвозмездно построили 23 объекта, а город выкупил только 19 из них.

По закону застройщики не должны создавать вокруг новостроек социальную инфраструктуру, потому что это обязанность государства. Но в Петербурге ситуация иная, и девелоперам пришлось привыкнуть к ответственности, которую на них возложили.

В противном случае Смольный может просто не утвердить строительство. Например, если в плане не будет указан пункт о создании вблизи новостроек детского сада или школы. В итоге город получает социальные объекты, а платить за это приходится застройщику.

Девелоперы реализуют объекты и передают их властям в собственность. Иногда Смольный выкупает их, но сроки возвращения денежных средств могут растянуться на годы.

И это в лучшем случае, ведь некоторые компании не получают никаких компенсаций. Можно, конечно, сделать иначе: выкупить у города землю и построить объект, но это будет стоить еще дороже, и не факт, что город выкупит постройку.

В прошлом году Смольный планировал ввести в эксплуатацию 60 объектов, из них 23 построено на деньги девелоперов. В 2021-ом город выкупит еще меньше объектов – всего 20.

Между тем застройщики продолжают обеспечивать новые кварталы социальной инфраструктурой. Благодаря этому, инфраструктурная ситуация Красносельском районе, в Парголово и Каменке изменилась у лучшему.

В Шушарах строят детский сад и школу. В Московском районе два дошкольных учреждения уже открылись, как и в Юнтолово. В планах строительство еще почти 27 образовательных объектов.