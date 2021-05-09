09 Мая 2021
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командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич (2017) | Фото: СК России

Генштаб ВСУ призвал к "смерти российским врагам"

Генштаб ВСУ опубликовал пост, который начинается словами "Смерть российским врагам". Так наследники бандеровцев отреагировали на годовщину своего поражения в Великой Отечественной войне.

Министерство обороны тоже написало антироссийский пост по случаю Дня Победы, в котором "забыло" о Германии, но обвинило Россию. Подобная "забывчивость" наблюдалась еще до переворота 2014 года: захватчики были просто фашистскими, без упоминания о Германии. Попытки затушевать европейское происхождение фашизма делаются и в России.

Украинский президент тоже записал позорное и стыдливое поздравление. И хотя он пытался быть не таким агрессивным, он полностью выхолостил суть праздника, приравняв Россию к нацистской Германии, а города Крыма и Донбасса - к городам под нацистской оккупацией. Заявил, что воевать больше нельзя, Великая Победа - это не праздник, а скорбь и т.п. При этом не забыл поддакнуть западной идеологии толерантности и политкорректности, примешав сюда "расизм и ксенофобию", с которыми нужно бороться. Также Зеленский сделал два взаимоисключающих заявления: украинцы воевали на обеих сторонах, но все приближали Великую Победу, - явный крен в сторону современных нацистов.

Как сообщало Накануне.RU, молодой украинский нацист сегодня в Киеве вскинул руку в нацистском приветствии перед ветераном. Его задержали не сразу. Вначале издание "Страна", написавшее об этом, обвинили в провокации. И только потом, чтобы избежать лишнего шума, нациста задержали и составили протокол о "мелком хулиганстве". Притом что за демонстрацию символики Великой Победы грозит реальное заключение.

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Генштаб ВСУ призвал к "смерти российским врагам"

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