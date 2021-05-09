Российские специалисты исследуют индийский штамм коронавируса

Российские специалисты получили индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2. "У нас есть штамм индийского коронавируса", — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, Индия бьет рекорды по числу новых случаев коронавируса. Хотя совсем недавно в республике ситуация была вполне благополучной, и мы даже писали об Индии как стране, которая сумела победить коронавирус простыми средствами. Сейчас же местные власти стонут от наплыва заболевших и резкого роста смертности.