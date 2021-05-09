В Киеве националист зиганул перед ветераном

В Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, который пришел возложить цветы в честь 76-летней годовщины Дня Победы.

Как сообщает "Страна.ua", полиция отреагировала не сразу, лишь спустя некоторое время на "нацика" был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Как рассказал сам задержанный, его зовут Михаил, он является представителем организации "Правая молодёжь" из "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация).

Напомним, 28 апреля в Киеве прошел марш сторонников нацистской дивизии СС "Галичина", участники которого также зиговали.

В прошлом году Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской и запретил ее публично использовать, но позже запрет был отменен. Дивизия войск СС "Галичина" - одна из дивизий Ваффен-СС нацистской Германии.