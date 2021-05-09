09 Мая 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
зиганул перед ветераном, Киев (2021) | Фото: Telegram-канал &quot;Политика страны&quot; / PavlovskyNews

В Киеве националист зиганул перед ветераном

В Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, который пришел возложить цветы в честь 76-летней годовщины Дня Победы.
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Как сообщает "Страна.ua", полиция отреагировала не сразу, лишь спустя некоторое время на "нацика" был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Как рассказал сам задержанный, его зовут Михаил, он является представителем организации "Правая молодёжь" из "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация).

зиганул перед ветераном, Киев(2021)|Фото: Telegram-канал "Политика страны" / PavlovskyNews

Напомним, 28 апреля в Киеве прошел марш сторонников нацистской дивизии СС "Галичина", участники которого также зиговали.

В прошлом году Окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской и запретил ее публично использовать, но позже запрет был отменен. Дивизия войск СС "Галичина" - одна из дивизий Ваффен-СС нацистской Германии.

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В Киеве националист зиганул перед ветераном

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Теги: зиганул перед ветераном, галичина



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