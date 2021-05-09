09 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
парад, Донецк, ДНР (2021) | Фото: Оплот ТВ

В ДНР прошел военный парад в честь Дня Победы

В ДНР прошел уже традиционный военный парад в честь годовщины Великой Победы. Они проводятся в Донецке с 2015 года, и нынешний стал шестым по счету.

Парад прошел в привычном ключе. В параде приняли участие более 1,6 тыс. человек и 76 единиц военной техники. Впервые участвовали призывники, набранные в апреле. До этого призыва в ДНР еще не было. Хотя фактически набор был просто оформлен как призыв. Всего было призвано около 200 человек.

Интересно, что поздравления на донецком параде отличаются от поздравлений на московском одной вставкой. Если в Москве объезжающий парадные расчеты министр обороны Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих с "годовщиной победы в Великой Отечественной войне", то в Донецке начальник Управлений Народной милиции Денис Синенков - с "годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне". Так было и в предыдущие годы.

парад, Донецк, ДНР(2021)|Фото:

парад, Донецк, ДНР(2021)|Фото:

После парада состоялось шествие "Бессмертного полка". Количество зрителей парада и участников "Бессмертного полка" было гораздо меньше, чем ожидалось и чем было ранее. Украинские СМИ не преминули подчеркнуть этот факт. Однако он объясняется просто: буквально за ночь в Донецке очень сильно похолодало со вчерашних +22 до +7 с сильным холодным ветром. Это и удержало многих дома.

Также украинские СМИ, чтобы как-то уколоть донецкий парад, пишут, что люди не соблюдали дистанцию, а большинство были без масок. Действительно, в ДНР подавляющее большинство жителей одевают маски только на кассах супермаркетов, но ситуация с заболеваемостью ОРЗ в ДНР намного лучше, чем на Украине, а эпидемия является лишь темой в СМИ.

Глава ДНР Денис Пушлиин заявил, что, как и в 1941-м, отступать некуда. Тогда позади была Москва, но сегодня эта фраза полностью отвечает положению Донбасса.

"За нами Трудовские и Зайцево, Ясиноватая и Александровка, за нами Шахтерск, Торез, Моспино и Иловайск, за нами Россия. Только в единстве с братским народом России мы можем успешно противостоять современному неофашизму и его киевским и львовским пособникам. Будем же достойны памяти наши великих предков", - подчеркнул он.

Мероприятия прошли без происшествий.

парад, Донецк, ДНР(2021)|Фото:

парад, Донецк, ДНР(2021)|Фото: Оплот ТВ

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В ДНР прошел военный парад в честь Дня Победы

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Теги: ДНР, парад, 9 мая



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