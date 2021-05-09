Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет, в соответствии с которым полномочия по управлению страной в случае его гибели будут переданы Совету безопасности. Как передает "БелТА", документ называется "О защите суверенитета и конституционного строя".

Помимо возможности гибели главы государства вследствие покушения, такой сценарий передачи власти будет предусмотрен в случае гибели президента в результате акта терроризма или внешней агрессии. Тогда "все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение

Напомним, ранее глава республики Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США.