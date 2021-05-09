Путин: "Мы наследники победителей". Но Мавзолей опять задрапировали

В Москве на Красной площади проходит главный Парад Победы.

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что именно советский народ сокрушил фашизм.

"Мы одержали над нацизмом безоговорочную победу, и мы всегда будем помнить, что этот подвиг совершил именно советский народ", - сказал глава государства.

Он отметил, что 9 мая был, есть и будет для нашего народа священным праздником. "Мы по праву наследники победителей", - добавил Путин.

Между тем на Красной площади снова задрапировали Мавзолей Ленина, к подножию которого в ходе исторического парада 1945 года советские солдаты бросали штандарты поверженного врага. Против драпировки давно выступают многие политические и общественные деятели.

"Кого стыдитесь, потомки победителей?" - прокомментировал очередную установку "декораций" известный экономист Никита Кричевский в своем телеграм-канале.

А единственным зарубежным лидером, который прибыл в этот раз на Парад Победы в Москве, оказался президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Накануне на встрече с Путиным они обсуждали проблему трудовых мигрантов, число которых в России сильно снизилось из-за пандемии коронавируса.