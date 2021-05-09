Спортсмен Академии единоборств РМК одержал победу в поединке за титул WBO International

Турнир RCC Boxing Promotions, главной интригой которого стал бой российского боксера Магомеда Курбанова и британца Лиама Смита, прошел в Екатеринбурге. Боксеры определили нового обладателя титула WBO International. Встреча транслировалась на двух крупнейших стриминговых платформах – ESPN и Fite, чей охват оценивается в несколько миллионов человек.



Как сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК, оба боксера входят в пятерку сильнейших Всемирной боксерской организации, и победитель пары может выйти на Тима Цзю, который идет первым. Однако, решение будет за менеджментом WBO.



Из зала за боем следили не только основатель лиги RCC Boxing Игорь Алтушкин, но и почетные гости турнира – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, боксер Руслан Проводников, боец Сергей Харитонов и несколько боксерских менеджеров.