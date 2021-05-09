09 Мая 2021
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Спорт Свердловская область
(2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Спортсмен Академии единоборств РМК одержал победу в поединке за титул WBO International

Турнир RCC Boxing Promotions, главной интригой которого стал бой российского боксера Магомеда Курбанова и британца Лиама Смита, прошел в Екатеринбурге. Боксеры определили нового обладателя титула WBO International. Встреча транслировалась на двух крупнейших стриминговых платформах – ESPN и Fite, чей охват оценивается в несколько миллионов человек.
 
Как сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК, оба боксера входят в пятерку сильнейших Всемирной боксерской организации, и победитель пары может выйти на Тима Цзю, который идет первым. Однако, решение будет за менеджментом WBO. 
 
Из зала за боем следили не только основатель лиги RCC Boxing Игорь Алтушкин, но и почетные гости турнира – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, боксер Руслан Проводников, боец Сергей Харитонов и несколько боксерских менеджеров. 

Единогласным решением судей победу одержал Курбанов и стал новым чемпионом WBO International.

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Спортсмен Академии единоборств РМК одержал победу в поединке за титул WBO International

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Теги: Магомед Курбанов, Академия единоборств РМК



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