09 Мая 2021
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Общество Челябинская область
(2021) | Фото: Пресс-служба РМК

Акция "Сад памяти" в Челябинске: деревья высадили губернатор, сотрудники РМК и волонтёры

В 2021 году Челябинск впервые присоединился к акции "Сад памяти" в новом звании – "Города трудовой доблести". Организаторы акции — Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Она реализуется при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", генеральным партнером выступает "Русская медная компания".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в высадке деревьев в этом году принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Высадка деревьев в честь конкретных людей, конкретных ветеранов - это дань памяти, одна из возможностей вспомнить наших героев. Я сегодня высадил это дерево в честь Михаила Константиновича Резепина, который в прошлом году ушел из жизни. Я был с ним знаком и запомнил его очень жизнерадостным, поэтому сегодня посвятил эту акцию ему. Наша задача – сделать так, чтобы не прерывалась череда поколений, чтобы мы передавали память об этой войне, память о наших ветеранах, о тех людях, которые защитили нашу страну", – сказал он.

Текслер, Сад памяти(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Деревья в столице Южного Урала, в парке с символичным названием "Сад Победы" высадили также волонтёры, экологи, местные жители - работники предприятий "Русской медной компании", которая в 2021 году стала генеральным партнёром международной акции "Сад памяти".

"Я принимаю участие, чтобы почтить память тех людей, которые воевали за нашу родину, сохранили нашу страну и подарили нам жизнь. Мой дед – ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях. В 43-м году он был комиссован в связи с осколочным ранением и прожил до 74-х лет. Он тоже был металлургом и стоял у истоков нашей династии", - отметил главный инженер АО "Карабашмедь" Сергей Пономарёв.

Для компании это имеет особое значение. О подвигах тыловиков здесь знают не понаслышке. В составе компании есть предприятия с более чем вековой историей, которые работали в годы войны и приближали Победу. Так, Карабашский медеплавильный комбинат выпускал снаряды для легендарной "Катюши". Люди работали по 12 часов с перерывом в несколько минут на обед. Многие мальчишки и девчонки не могли дотянуться до станков, и им под ноги ставили деревянные ящики. Не останавливалась работа и в Кыштыме, на Кыштымском медеэлектролитном заводе: медь в больших объёмах требовалась на ободки снарядов, электрооборудование самолетов и танков. А в Томинском сельском поседении в годы войны было многопрофильное сельскохозяйственное производство, где выращивали овощи, откармливали свиней, кур, уток. Был организован засолочный цех, построены пекарня и молокозавод. Продовольствие поставляли рабочим на оборонные предприятия региона.

(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Спустя годы сотрудники и руководители "Русской медной компании" не позволяют предать забвению подвиг своих героев. Они организовывают масштабные празднования Дня Победы в городах присутствия, строят и восстанавливают мемориалы, организуют уникальные музейные экспозиции, сами помогают ветеранам фронта и труженикам тыла.

"Для сотрудников нашей компании участие в акции "Сад памяти" имеет особое значение. Мы потомки своих героев, многие – продолжатели рабочих династий. И, конечно, как и наши герои, но уже в мирное время, мы стараемся быть надёжным тылом для своих детей, родителей, для всей страны", - рассказал директор Обособленного подразделения АО "РМК" в Челябинске Анатолий Еремин.

Напомним, что цель Всероссийской акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершится она 22 июня у крепости-героя Бреста. Благодаря поддержке РМК как генерального партнёра международной акции "Сад памяти" на финальном мероприятии в Бресте сможет побывать семья победителя конкурса рисунков "Сад памяти глазами детей".

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Акция "Сад памяти" в Челябинске: деревья высадили губернатор, сотрудники РМК и волонтёры

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Теги: Сад памяти, РМК



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