ВМС США задержали в Аравийском море судно с российским оружием

09 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Новый шаг к "ковид-паспортам"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
судно с оружием в Аравийском море (2021) | Фото: twitter.com/US5thFleet

ВМС США задержали в Аравийском море судно с российским оружием

В северной части Аравийского моря ВМС США задержали судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства.

Судно с незаконным грузом шло без опознавательных знаков.

Тайник оружия, по данным пресс-службы ВМС США, включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56", сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов, а также современные оптические прицелы.

Теперь американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно и откуда оно вышло.

судно с оружием в Аравийском море(2021)|Фото: twitter.com/US5thFleet

Напомним, ранее из Судана поступили противоречивые сведения о судьбе российской морской военной базы. По данным телеканала "Аль-Хадас", работы в этом направлении приостанавливаются, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве не будет ратифицировано законодательными органами страны. Вскоре российское посольство в Судане опровергло эту информацию о заморозке стройки, а сами жители африканского государства выступили с поддержкой проекта. Благодаря этой дискуссии многие россияне узнали, что у нас вообще есть сотрудничество с Суданом, а ВМФ может закрепиться на берегу Красного моря. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что эта база ВМФ "оградит Москву от сумасбродства других стран".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ВМС США задержали в Аравийском море судно с российским оружием

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Аравийское море, тайник с оружием, ВМС США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети