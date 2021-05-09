ВМС США задержали в Аравийском море судно с российским оружием

В северной части Аравийского моря ВМС США задержали судно, на борту которого находилась партия оружия российского и китайского производства.

Судно с незаконным грузом шло без опознавательных знаков.

Тайник оружия, по данным пресс-службы ВМС США, включал десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок "Тип-56", сотни пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов, а также современные оптические прицелы.

Теперь американские военные устанавливают, куда именно направлялось судно и откуда оно вышло.

Напомним, ранее из Судана поступили противоречивые сведения о судьбе российской морской военной базы. По данным телеканала "Аль-Хадас", работы в этом направлении приостанавливаются, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве не будет ратифицировано законодательными органами страны. Вскоре российское посольство в Судане опровергло эту информацию о заморозке стройки, а сами жители африканского государства выступили с поддержкой проекта. Благодаря этой дискуссии многие россияне узнали, что у нас вообще есть сотрудничество с Суданом, а ВМФ может закрепиться на берегу Красного моря. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что эта база ВМФ "оградит Москву от сумасбродства других стран".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.