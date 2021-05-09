"Прекратите пытки!" Супруга Платошкина обратилась к Путину

Супруга Николая Платошкина Анжелика Глазкова обратилась с открытым обращением к президенту Владимиру Путину.

Она отметила, что политик уже почти год содержится под домашним арестом без права на прогулки, при этом 3 сентября 2020 года он попал в реанимацию в предынфарктном состоянии, а в январе 2021 года с ковид в тяжелой форме (поражение лёгких до 75%) снова оказался в больнице. Врачи каждый раз рекомендовали прогулки, но следователи отказывали в этом.

29 апреля 2021 года после заседания суда Платошкин опять был госпитализирован с поражением лёгких 25%.

"До каких пор будут продолжаться эти пытки над доктором исторических наук, дипломатом, автором 18 книг? Неужели всем этим следователям и судьям так плевать на жизнь человека и на престиж России в мире? Почему вы отпустили Навального лечиться за границу, а моему мужу подчинённые вам следователи отказывают в элементарном свежем воздухе?" - возмущается супруга Платошкина.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

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