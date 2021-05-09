09 Мая 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: t.me/inburgru

"Для кого праздник?" 9 мая екатеринбуржцы жалуются на перекрытый центр

В Екатеринбурге стартует Парад Победы. Однако жители города жалуются на тотально перекрытый центр города.

Как пишет паблик "Интересный Екатеринбург", перекрыты даже тротуары по улице Ленина. Таким образом, места, с которых можно посмотреть проход колонн и техники, заблокированы.

"Толпы людей пытаются найти точку, с которой хоть что-то видно. Ругаются, что тротуар по Ленина перекрыли. Парад начался", - отмечает паблик.

(2021)|Фото: t.me/inburgru

(2021)|Фото: t.me/inburgru

Как оказалось, точки обзора есть в Историческом сквере, но из-за перекрытий люди буквально толпятся на маленьких участках.

зрители, парад(2021)|Фото: t.me/inburgru

Напомним, ранее сообщалось, что в День Победы на Среднем Урале состоится только военный парад, а прохождение "Бессмертного полка" будет организовано в онлайн-формате. Все эти решения объяснялись необходимостью ограничений в связи с распространением COVID-19.

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"Для кого праздник?" 9 мая екатеринбуржцы жалуются на перекрытый центр

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Теги: 9 мая, перекрытие улиц



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