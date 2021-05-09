"Для кого праздник?" 9 мая екатеринбуржцы жалуются на перекрытый центр

В Екатеринбурге стартует Парад Победы. Однако жители города жалуются на тотально перекрытый центр города.

Как пишет паблик "Интересный Екатеринбург", перекрыты даже тротуары по улице Ленина. Таким образом, места, с которых можно посмотреть проход колонн и техники, заблокированы.

"Толпы людей пытаются найти точку, с которой хоть что-то видно. Ругаются, что тротуар по Ленина перекрыли. Парад начался", - отмечает паблик.

Как оказалось, точки обзора есть в Историческом сквере, но из-за перекрытий люди буквально толпятся на маленьких участках.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Победы на Среднем Урале состоится только военный парад, а прохождение "Бессмертного полка" будет организовано в онлайн-формате. Все эти решения объяснялись необходимостью ограничений в связи с распространением COVID-19.