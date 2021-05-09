Стало известно, куда упали обломки китайской "неуправляемой" ракеты

Обломки китайской ракеты Long March 5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B), которая вывела на орбиту первый, базовый модуль будущей китайской космической станции "Небесный дворец", упали в Индийский океан. При этом большая часть обломков сгорела.

Как сообщает ТАСС, 9 мая в 05.24 мск отработавшая ступень ракеты-носителя вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном.

"Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу", - говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

Напомним, проблема падения остатков второй ступени "Чанчжэн-5" состояла в том, что точно предсказать это место можно было всего за несколько часов до вхождения в плотные слои атмосферы. Вес обломков во время, пока ступень была на орбите, составляла порядка 18 тонн. В потенциально опасную зону попадали такие мегаполисы как Нью-Йорк, Мехико, Рио-де-Жанейро, Дели, Токио.

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