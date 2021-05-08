09 Мая 2021
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хоккей, Зауралье, Молот-Прикамье, ВХЛ (2019) | Фото:Накануне.RU

ХК "Молот-Прикамье" погасил долги перед командой и сотрудниками за прошлый сезон

Пермский хоккейный клуб "Молот-Прикамье" погасил задолженность в сумме более 20 млн руб. перед командой и сотрудниками по итогам прошлого сезона, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на гендиректора клуба Александра Гулявцева.

Выравнивание финансовой ситуации велось в сотрудничестве с руководством региона. Выполнить обязательства удалось благодаря благотворительной помощи и пожертвованиям.

"На момент, когда я приступил к руководству клуба, сотрудники не получали зарплату с июня 2020 года, игроки, тренерский штаб и обслуживающий команду персонал – с октября. Я брал на себя обязательства решить этот вопрос до 30 апреля", - приводит слова Гулявцева издание.

Гендиректор клуба подчеркнул, что достигнуто полное взаимопонимание с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным относительно перспектив развития ХК "Молот-Прикамье".

К декабрю 2020 года общая сумма задолженностей ХК "Молот-Прикамье" была около 90 млн руб. Кроме заработной платы клубу удалось расплатиться с долгами по налогам и сборам.

При этом "Молот-Прикамье" имеет кредиторскую задолженность, сложившуюся за период с 2018 по 2021 год в объеме порядка 47 млн руб. Со всеми контрагентами заключены мировые соглашения и составлен график платежей.

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ХК "Молот-Прикамье" погасил долги перед командой и сотрудниками за прошлый сезон

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Теги: ХК Молот Прикамье, долги



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