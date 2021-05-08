В Москве воздушную часть парада в День Победы могут отменить из-за непогоды

В Москве из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение, сообщили Накануне.RU в Московском управлении МЧС.

"По прогнозам синоптиков с 19:00 08 мая, с сохранением до конца текущих суток, в Москве местами ожидается очень сильный дождь", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным "Интерфакса", решение о проведении воздушной части парада Победы в Москве 9 мая будет приниматься за несколько часов на основе получаемых данных.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ситуация с погодой пока неоднозначная.

"Сейчас идет анализ, ситуация сложная и неоднозначная, решение будет приниматься за несколько часов перед парадом", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, в параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, помимо пеших расчетов и механизированной колонны примут участие 76 самолетов и вертолетов.